مدفيديف: زيادة إمدادات الأسلحة إلى الجيش الروسي ستسمح بهزيمة نظام كييف النازي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن زيادة إمدادات الأسلحة النوعية إلى القوات المسلحة الروسية، ستسمح بإلحاق هزيمة ساحقة بالنازيين الجدد في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف في قناته على “تيليغرام”: “قواتنا المسلحة تتلقى بشكل منتظم وكامل أنواعا مختلفة من الصواريخ والأسلحة”.

وأضاف: “ستزداد الإمدادات بجميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة إلى القوات المسلحة الروسية بشكل كبير في عام 2023″، مشددا على أن “هذا سيعطي فرصة لإلحاق هزيمة ساحقة بسلطة النازيين الجدد الأوكرانيين، الذين يجري تغذيتهم بالسلاح من قبل الأوغاد الغربيين من مختلف الأنواع”.

وفي وقت سابق، تحدث مدفيديف عن أهمية الحفاظ على معدلات عالية من إمدادات الأسلحة للقوات، وفي يناير، زار العديد من شركات الصناعات الدفاعية، مثل مصنع كلاشينكوف في إيجيفسك، ومصنع إصلاح المدرعات رقم 61 في سانت بطرسبورغ.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تولى مدفيديف بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منصب النائب الأول لرئيس لجنة الصناعة العسكرية، وفي وقت لاحق، أعلن عن إنشاء مجموعة عمل في إطار المجمع الصناعي العسكري للسيطرة على إنتاج الأسلحة المطلوبة.

المصدر: وكالات