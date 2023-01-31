جنبلاط من عين التينة: لإحداث اختراقات بالحواجز القائمة لتحقيق الانتخابات الرئاسية

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة الثلاثاء رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط برافقه الوزير السابق غازي العريضي.

وقال جنبلاط بعد اللقاء إن “التوافق السياسي يعطي أملا بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب”، وتابع “هذا الأمر يشاركنا به الرئيس بري والأساس هو أن نحدث اختراقات في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكل فعلي”.

واعتبر جنبلاط “هناك شيء مخيف وهو العداد، أي انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة”، واضاف “الهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام