وسائل إعلام أميركية: 3 قتلى و4 جرحى في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 18:02

وسائل إعلام أميركية: 3 قتلى و4 جرحى في حادثة إطلاق نار في كاليفورنيا

منذ 24 mins 28 January، 2023
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