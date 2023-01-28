المقاومة الفلسطينية : استنكار العملية البطولية في القدس هو خيانة للشعب الفلسطيني

وصفت حركة “الجهاد الإسلامي” المواقف التي أبدتها كل من تركيا والإمارات بشكل خاص، عن عملية القدس، بها “خيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي”.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب

ولفت مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، في حديث صحفي، إلى أن بيانيْ الإدانة اللذين أصدرتهما الخارجيتان التركية والإماراتية، بشأن عملية القدس، يمثلان “ردة عن الموقف العربي والإسلامي والأخلاقي، وخيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي

كان قد شدد الناطق باسم الحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، على أن “المواقف العاجلة التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن عملية القدس البطولية، تفضح مجددا ازدواجية المعايير الغربية، وتكشف وجها من أوجه سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها تلك الدول، والتي تتجاهل حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال”

المصدر: وكالات