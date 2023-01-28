بعد الصمت المطبق عن مجزرة جنين.. العالم يستنكر عملية القدس البطولية !!

الولايات المتحدة

هاتف الرئيس الأميركي جو بايدن، الليلة الماضية، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، في أعقاب العملية البطولية التي وقعت في القدس المحتلة والتي نفذها الشهيد خيري علقم ، وأدت لمقتل 7 مستوطني وجرح آخرين .

بايدن تنياهو

وبحسب البيت الأبيض، فإن بايدن عرض على نتنياهو تقديم كل إجراءات الدعم اللازمة للحكومة الصهيونية في الأيام المقبلة.

وقال بايدن لـ “نتنياهو”: “سنقدم لك كل وسائل الدعم المناسبة .. إن هذا الهجوم، هجوم على العالم المتحضر”.

وأكد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن الكيان الصهيوني .

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن طلب من فريقه للأمن القومي “تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: “ندين بشدة الهجوم الشنيع المروع الذي وقع هذا المساء في كنيس يهودي بالقدس. نشعر بالصدمة والحزن بسبب فقدان الأرواح”.

وأضافت: “الهجوم وقع بشكل درامي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، الذي يحيي فيه العالم ذكرى من ماتوا في الهولوكوست”.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للكيان الصهيوني

قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الدامي في القدس الشرقية الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

اوليفر فارهيلي

واضاف فارهيلي عبر “تويتر”، امس الجمعة: “ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم ضد المصلين في القدس، خاصة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة”.

تغريدة فارهيلي

وقال: “لا يمكن أن يكون هناك تفسير للإرهاب. أعمق تعازي للعائلات. نحن نقف إلى جانب إسرائيل”.

فرنسا وبريطانيا تدينان العملية

من جانبها، دانت فرنسا، مساء الجمعة، “الهجوم الإرهابي المروع”، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان “هذا الهجوم على مدنيين في وقت الصلاة وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، شنيع للغاية”

جيمس كليفرلي

بريطانيا

دان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الهجوم، وقال في بيان عبر موقع تويتر، إن “الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين “

دول عربية واسلامية تدين العملية البطولية وتقف الى جانب الصهاينة

الإمارات وتركيا “تدينان” عملية القدس

سارعت وزارتا الخارجية الامارتية والتركية، فجر اليوم السبت،لادانة عملية القدس التي اسفرت عن مقتل سبعة صهاينة .

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: “ندين الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في القدس، مساء يوم 27 يناير والذي أودى بحياة الكثير من الناس”.

وأضافت “نشعر بالقلق من أن تتحول الهجمات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة في المنطقة، إلى دوامة جديدة من العنف، وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهدئة ووقف هذه الحوادث”.

الامارات تستنكر

وأدانت الإمارات “بشدة” عملية القدس، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها: “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الوزارة أعربت “عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

مصر تعرب عن استنكارها الشديد للعملية

كما أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مؤكدة إدانتها لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين.

الخارجية المصرية

وحسب بيان الخارجية المصرية، تقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما شددت على “ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام

المصدر: وكالات