حدث اليوم | 8 قتلى صهاينة في عملية بطولية شمال القدس في أعلى حصيلة يومية منذ سنوات

قبل أن تجف دماء شهداء جنين الـ 9، كان رد المقاومة الفلسطينية سريعاً، وفي عمق أمن الكيان.. 8 صهاينة قتلوا، وأصيب عدد آخر، برصاص مجاهد فلسطيني، من مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام العدو، أن المقاوم عياش وصل إلى مستوطنة مستوطنة “النبي يعقوب” المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وترجل من سيارة كان يستقلها، وأطلق النار على مجموعة من الصهاينة، ومن ثم تحرك المنفذ وأطلق النار على مجموعة أخرى، واستمرت العملية لمدة 20 دقيقة.

وأوضح إيلي ليفي المتحدث باسم الشرطة للقناة 12 العبرية، إن المنفذ وصل إلى الكنيس الساعة 20:15 وأطلق النار صوب المتواجدين في الشارع، وأثناء انسحابه اشتبك مع قوة من الشرطة التي كانت على مقربة من الحدث، حيث أطلق النار صوب هذه القوة.

وذكّرت عملية إطلاق النار الليلة والتي استهدفت كنيسا يهوديا، بعمليتين سابقتين نفذ إحداهما الشاب علاء أبودهيم من جبل المكبر وقتل فيها 8 مستوطنين عام 2008, وعملية مماثلة نفذها غسان وعدي أبوجمل من جبل المكبر أيضا وقتل فيها 5 مستوطنين.

بالفيديو | لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس

ولفت المتحدث إلى ان المنفذ حاول الانسحاب بواسطة مركبة التويوتا التي يستقلها إلا أن مركبة خاصة بالشرطة اعترضته واشتبكت معه وقامة بتحييده.

وقال المراسل العسكري لـ القناة 12 العبرية إن المنفذ وصل بمسدس وعدة مخازن رصاص، ونزل بجانب تجمع للمستوطنين وقام بتصفيتهم قبل أن يطلق عليه مستوطن النار في مكان قريب. وقالت التقارير الميدانية لشرطة الإحتلال، إن نتائج هذه العملية خطيرة ومؤلمة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن فلسطينيين اثنين يستقلان مركبة فتحا النار تجاه كنيس يهودي، وتسببا بمقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

من جهتها، أفادت “القناة 14” العبرية بأن ثلاثة من المصابين في عملية إطلاق النار في القدس حالتهم خطيرة. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا. وذكرت أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

وقالت إذاعة كول بواما العبرية إن حالة من الغضب في مستوطنة نبي يعقوب، حيث أن منفذ العملية استمر في إطلاق النار لمدة تزيد 20 دقيقة قبل وصول الشرطة التي تأخرت. ولفتت إلى أن المنفذ تمكن من مغادرة المكان ووصل إلى غرب القدس قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه. ونقلت الإذاعة عن شاهد عيان إن منفذ عملية القدس هتف لجنين خلال إطلاق النار.

وأغلقت قوات الإحتلال الطرق المؤدية إلى المستوطنة الواقعة قرب بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وشهدت مستشفى هداسا في القدس المحتلة، تخبطاً، حيث استقبل قتلى ومصابين عملية إطلاق النار. وقال مسعف من نجمة داود للقناة 12″رأيت مشاهد صعبة للغاية، رأيت قتلى وجرحى منتشرين في جميع أنحاء شارع نيفي يعقوب، معظمهم أصيبوا في الجزء العلوي من الجسم، بعضهم ملقى على الرصيف وعلى الطريق، مشاهد صعبة جدا.”

صورة قتلى المستوطنين

وانتقاماً من منفذ العملية، قامت قوات الإحتلال باقتحام مخيم شعقاط في القدس المحتلة، في محاولة منها لإستعادة هيبتها التي هشمتها عملية القدس البطولية.

وحولت عملية القدس مجلس عزاء شهداء جنين إلى فرحة واعتزاز بهذه العملية البطولية، والتي تشكل رداً على جرائم الإحتلال، وصفعة للمنظومة الأمنية الصهيوينة.

وبارك المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت بالزمان والمكان المناسبين لترد على مجزرة جنين، وأكد أن هذه العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا في كل مكان.

وقال عزالدين أن هذه العملية المباركة تثبت للقاصي والداني أن شعبنا ومقاومتنا حية وحاضرة في كل الساحات وأنها لن تسمح لهذا الاحتلال تنفيذ جرائمه بحق شعبنا الأعزل دون عقاب.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن عملية القدس اليوم هي تجسيد لوحدة الساحات في القدس والضفة وغزة والشتات، وشدد على ان الرسالة التي توصلها عملية القدس للاحتلال اليوم هي جاهزية المقاومة واستعدادها لمعركة التحرير النهائية وهي قريبة جدا.

وباركت حركة حماس في تصريح صحفي صادر عن القيادي مشير المصري العملية البطولية في القدس المحتلة والتي تأتي ردا سريعا على مجزرة جنين وهي دليل على حيوية المقاومة وجهوزيتها وقدرة المقاومين على الرد في قلب الكيان ليدفع ثمن حماقاته ويشرب من ذات الكأس. وقال “إن المقاومة ستبقى للعدو لبالمرصاد وستشفي قلوب شعبنا بمزيد من البشريات بإذن الله”.

وصدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير ابتهاجا بعملية إطلاق النار بمستوطنة “النبي يعقوب” في القدس المحتلة.

مشاهد من احتفالات قطاع غزة احتفاءً بعملية القدس

فرحة المواطنين في البريج وسط قطاع غزة بعد عملية القدس البطولية

فرحة المواطنين في مدينة نابلس بعد عملية القدس البطولية

وخرجت مسيرات بلدة بيرزيت برام الله عقب عملية القدس، تعبر عن الفخر بهذه العملية، التي تاتي رداً على امعان الصهاينة في استهداف الفلسطنيين، وآخرها في جنين قبل أيام.

المصدر: مواقع