الخارجية التركية تستدعي السفير الدنماركي

استدعت وزارة الخارجية التركية الجمعة السفير الدنماركي في أنقرة، على خلفية الاعتداء على القرآن الكريم في الدنمارك، وتم تبليغ السفير احتجاجا رسميا. وقالت مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية التركية إنه “أُبلغ السفير أننا ندين بشدة، السماح بهذا العمل الاستفزازي، الذي يشكل بوضوح جريمة كراهية. كما أُبلغ بأن موقف الدنمارك هذا غير مقبول، وتم التأكيد أن أنقرة تتوقع عدم السماح بهذا الفعل”.

وكان السياسي اليميني الدنماركي المتطرفن راسموس بالودان، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه “سيحرق نسخة من القرآن الكريم كل يوم جمعة ما دامت تركيا تعرقل انضمام السويد للناتو”.

المصدر: روسيا اليوم