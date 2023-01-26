الصيدليات اقفلت اليوم 4 ساعات في رسالة تحذيرية

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث اذاعي أن “ما دفعنا للإقفال هو عدم القدرة على الاستمرار وتوقف تسليم الأدوية منذ 4 أيام والادوية المزورة والمهربة”.

وأضاف “أعلنا الاضراب اليوم لمدة 4 ساعات لأن الوضع لا يحمل ويجب وضع حد لموضوع تسليم الأدوية لأن القطاع الصحي ينهار”.

وتابع “المشكلة تكمن بالأدوية المدعومة التي تهرب للخارج والدواء المدعوم جزئياً بسبب عدم توفر أموال الدعم وتقلب سعر صرف الدولار”.

وطالب سلوم “بتسليم الادوية للصيادلة لأن هناك مرضى سرطان والحل هو بوضع خطط لتأمين الدواء للمرضى وللمستشفيات”.

من جهته اعلن رئيس الجمعية الإسلامية للصيادلة حسن حجازي عبر المنار ان” الاضراب اليوم رسالة تحذيرية والمؤشر ليس هو الحل السحري” ، معتبرا انه” يجب ان يكون الدواء سعره موحداً وثابتا نوعا ما”.

المصدر: موقع المنار +مواقع