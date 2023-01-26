الولايات المتحدة تصعّد حربها على لبنان … إنه مخطط بربارا ليف التفكيكي

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ، باربرا ليف ، أنه سيتعين على اللبنانيين تحمّل المزيد من الألم قبل أن يروا في بلادهم حكومة جديدة.

وشرحت باربرا ليف بوقاحة ما تشير إليه كلمة “ألم” بالقول بأن الانهيار والتفكك أمران لا مفر منهما قبل أن يصل اللبنانيون إلى ظروف أفضل. واعتبرت أنه يجب ربط وضع لبنان الاقتصادي بقروض صندوق النقد الدولي .

في أواخر كانون الثاني (يناير) 2023 ، بدأ المشهد في لبنان يشبه الصورة التي رسمتها ليف.

تطورات قضائية متسارعة في ملف انفجار مرفأ بيروت تاتي مرتبطة بالقرارات التي اتخذها القاضي طارق البيطار اثر استئنافه امس متابعة الملف بعد عام من التوقف.

واليوم استمرت التطورات بعد قرار من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالادعاء على البيطار وباطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.

القاضي البيطار

واثارت العودة الغريبة للمحقق البيطار إلى قضية انفجار مرفأ بيروت والازمة القضائية الحالية تساؤلات حول جانب من المخطط الذي تحدثت عنه ليف. وفي هذا الصدد كان بيطار قد وجه اتهامات إلى عويدات وعدد من القضاة والمسؤولين فيما يتعلق بالقضية.

واثر ذلك قالت السفارة الأمريكية في بيروت في تغريدة على التويتر إن واشنطن تدعم وتحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في الانفجار.

كما تحدثت معلومات عن ادعاء قاضي التحقيق على للواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا وشخصيات اخرى.

وتعليقًا على الاتهامات ، كان عويدات قد قال لطارق بيطار إن تحقيقه في انفجار ميناء بيروت لا يزال معلقًا.

وكان البيطار قد أصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولين وعسكريين على أساس غير منطقي ، مما دفع المتهمين والمراقبين إلى التشكيك في صدقية تحقيقه.

في 4 آب / أغسطس 2020 هز انفجار هائل في ميناء بيروت ، ما أسفر عن استشهاد نحو 196 مواطناً وإصابة أكثر من 6000 آخرين. كما تسبب الانفجار بدمار كبير في جزء من العاصمة.

وبالتالي، فإن هذا التشظي في البيت القضائي هو من أخطر وجوه تفكك الدولة التي تحدثت عنه ليف.

وفي الإطار عينه، انخفض سعر صرف الليرة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي ، كما تُرمى الصخرة من قمة الجبل إلى الوادي. في السوق السوداء ، يُباع كل دولار أمريكي مقابل 57500 ل.ل.

وعليه ، ارتفعت أسعار المحروقات والسلع وجميع الخدمات بشكل صاروخي ، ما دفع متظاهرين إلى قطع الطرق في بعض المدن والبلدات.

وهنا يبرز دور الولايات المتحدة في محاصرة الحركة النقدية والمعاملات المصرفية اللبنانية مما تسبب في نقص الدولار الأمريكي في السوق ورفع معدل التضخم.

وعليه، رصد مُجمل المشهد المتدهور بفعل الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي يذكرنا بكل مضمون تصريحات الدبلوماسية الأمريكية قبل نحو ثلاثة أشهر.

في المقابل ، لن تسمح الأحزاب الوطنية اللبنانية بتمرير المخطط الأمريكي بسهولة. ولا بد من الإشارة إلى أن كلام ليف بشأن حاجة مشروع الغاز البحري لفترة طويلة لكي يصبح مثمرا يفترض الاسراع بتطبيق جميع خطط استخراج الغاز كما اكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير.

ليف اعلنت وروجت لخطة تفكك لبنان من أجل أن يُعاد بناؤه بطريقة يكون فيها خالٍيا من حزب الله كما قالت. ولكن، ستظهر المقاومة للإدارة الأمريكية وعملائها أن كل هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل.