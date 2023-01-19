السيد نصرالله: الوضع الاقتصاديَ صعب لكن بالامل والثقة قادرون على الخروج من الازمة

أكد الامينُ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنْ لا نقاشَ حول صعوبةِ الوضع الاقتصاديَ في لبنان ، هوخلال كلمة في الذكرى الثلاثين لانطلاقِ المركزِ الاستشاري للدراسات والتوثيق اشار السيد نصرالله أن الى هناكَ من يعملُ على بثِ اليأسِ بينَ اللبنانيين، وانه يجبُ مواجهةُ ذلك بالأملِ والثقةِ بالقدرةِ الوطنيةِ على انتاجِ الحلولِ للخروجِ من الوضع الراهن.

وفيما خصَ موضوعَ إنتخابِ رئيسٍ للجمهورية أكد السيد نصر الله على أهميةِ إنتخابِ رئيسٍ لا يكونُ خاضعاً للإملاءاتِ الأميركية للنهوض بالبلد ..

وجدد السيد نصر الله التأكيد على حاجة لبنان الى سلطةٍ لا تخضعُ للاملاءاتِ وقادرة على تنويع الخيارات، مشيراً الى انَ الامانَ الذي يعيشُه البلد هو بفضلِ المعادلةِ الذهبية وتحديداً المقاومة.

السيد نصرالله دعا الى استغلال نقاط القوة التي يمتلِكُها لبنان بينها النفطُ في البحرِ واليابسة، ومقابلَ هذه الثروةِ الهائلةِ يوجدُ سوقٌ جاهزٌ ومتلهفٌ للشراء.

المصدر: قناة المنار