تقرير مصور| مرة جديدة تدخل اميركي في الاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 01:26

تقرير مصور| مرة جديدة تدخل اميركي في الاستحقاق الرئاسي

منذ 4 ساعة 1 June، 2023
لبنان

مرة جديدة التدخل الاميركي في الاستحقاق الرئاسي يطل برأسه من واشنطن على لسان باربرا ليف..

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