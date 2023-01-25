بالفيديو | “غضب من الله”.. بوليانسكي يعلق على تحليق أسراب كثيفة من الغربان فوق أحياء كييف

علق النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على الظاهرة غير المعهودة التي شهدتها مدينة كييف وتمثلت في تحليق أسراب ضخمة من الغربان فوق أحيائها.

وكتب بوليانسكي على صفحته في “توتير”، أن ظهور الغربان بأعداد كبيرة فوق أحياء مدينة كييف قد يكون بسبب أفعال تتناقض مع الدين ترتكبها السلطات الأوكرانية.

وأضاف “من يدري، ربما يكون هذا رد فعل على ما ترتكبه السلطات من أفعال منافية للدين، مثل تدمير الكنائس واضطهاد الكهنة”.

وفي وقت سابق، ظهرت لقطات في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر أسرابا كبيرة من الغربان تحلق فوق العاصمة كييف وتنعق.

وأثارت هذه الظاهرة اهتمام واستغراب النشطاء الذين وصفوها بأنها غير معهودة.

المصدر: وكالات