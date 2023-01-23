الوزير الحاج حسن: أزمة الطحين قد تكون مفتعلة.. وعلى النيابات العامة التحرك

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن إن “القانون أناط بوزارة الإقتصاد التصرف بكل ما يتعلق بشراء القمح، الطحين والإستيراد والقمح الطري للمخابز”، وتابع “بالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكد أن لا أزمة قمح، يعي تماما ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار”.

وأضاف الحاج حسن أن “الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أن كل الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتم التلاعب فيها. وهذا الأمر من المحرمات”.

ودعا الحاج حسن “الوزير أمين سلام إلى وضع الرأي العام أمام كل المعطيات الموجودة لديه”، وشدد على “وجوب تحرك النيابات العامة كافة، بهدف كبح هذه الممارسات، لأن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتا، ويجب أن يحال المقصر والمتلاعب إلى القضاء”.

وأكد الحاج حسن أن “وزارة الزراعة، أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول الى إلغاء الإحتكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام