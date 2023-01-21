عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 21-1-2023

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 21-1-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار:

ـ بهاء يقود «القوْم» من لارنكا

ـ مخاوف متزايدة من توترات أمنية

ـ عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت

ـ تركيا مشغولة بالطُرق الدولية: فَلْنختبر التعاون في «حلب – اللاذقية»

البناء:

ـ طائرات مسيرة تهاجم موقع التنف الأميركي على الحدود السورية العراقية

ـ بوادر افتراق عن جنبلاط… جعجع يلوّح بالتقسيم إذا انتخب رئيس مخالف

ـ اعتصام ساحة النجمة: كتائب ومجتمع مدني… والقوات تصفه بـ الاستعراضي

الجمهورية:

ـ إجتماع باريس: تمنيات لا أكثر!

ـ الاعتصامات مستمرة حتى انتخاب الرئيس

ـ معياران يتجاذبان الاستحقاق الرئاسي

ـ الإعتصام النيابي: خطوة راقية أم احتلال وتمرد؟

ـ مثال عن الاستهتار بمال الناس

ـ 3 قرارات للمركزي لتنظيم السحب والقروض

اللواء:

ـ الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار.. وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة

ـ 3 طائرات مسيَّرة تستهدف قاعدة التنف في سوريا

ـ ماكرون يعلن زيادة الميزانية العسكرية وتحديث الجيش استعداداً «لتحديات القرن»

ـ مطالبة أوكرانيا بمنحها دبابات ثقيلة لا تلقى إجماعاً في رامشتاين

النهار:

ـ فضيحة اممية جديدة… “دعوا شعبي يعيش”

ـ المحروقات على خطى الدولار في ارتفاعات قياسية وتعاميم جديدة للمركزي حول السحوبات

ـ لا إجماع على الدبابات في رامشتاين ودفاع جوي بموسكو

ـ هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة التنف الأميركية في سوريا

أسرار الصحف:

البناء

-قال مصدر عسكري غربي إن دبابات الناتو هي التعويض الوحيد الممكن لنفاد قذائف المدفعية من مستودعات الناتو وعجز مصانعه عن الإنتاج المطلوب بوجود مخزون يكفي ثلاثة شهور من قذائف مدافع الدبابات دون وجود أفق لما بعدها. وهذا سبب تهرّب كل من ألمانيا وأميركا من جعل دباباتها في الصف الأول.

-رفض نواب حزبي القوات والاشتراكي التجاوب مع دعوات المشاركة في اعتصام ساحة النجمة ومثلهم فعل النواب المستقلون وتحوّل الاعتصام والتضامن معه خارج المجلس اختباراً لحجم ما بقي من تمثيل جمعيات المجتمع المدني وحزب الكتائب، وهو ما تمثل بمشاركة العشرات فقط في التجمعات التضامنية.

الجمهورية

-كشفت شخصية وسطية معلومات جديدة من مراجع دولية تشير إلى أنّ الفراغ الرئاسي مداه على الأقل حتى آخر السنة.

-عمد وزير الى إجراء تصليحات ضرورية في وزارته على نفقته الخاصة بسبب عجز الخزينة.

-مجموعة مخضرمة وشابة حزبية سابقة أو مناصرة تاريخياً لحزب عريق تبحث عن إطار يجمعها إحتساباً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً.

اللواء

-حسب مصادر وزير سيادي؛ فإنه بحث مع مسؤول كبير مسألة تسديد المتوجبات على لبنان للخارج قبل القرار الصادم لجهة منعه من التصويت في المنظمة الدولية.

-يملك نواب في تكتل لبنان القوي معطيات أن نواب اللقاء الديمقراطي في طريقهم إلى تموضع جديد بعد الخميس المقبل.

المصدر: الصحف اللبنانية