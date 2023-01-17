الرئيس بري بحث مع زواره الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وكان عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما استقبل الرئيس بري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

ثم استقبل الرئيس بري رئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة الأسمر على رأس وفد من نقابات المهن الحرة ضم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، نقيب الصيادلة جو سلوم ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تعزية من رئيس “تحالف قوى الدولة الوطنية” في العراق السيد عمار الحكيم قدم فيها التعازي برحيل رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام