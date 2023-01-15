الوزير الحاج حسن: لحوار حقيقي بين الجميع.. وإنقاذ لبنان بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس الحاج حسن “علينا أن نلزم أنفسنا ان نكون متحاورين، بعيداً عن العنجهية على الطاولة، حتى نصل إلى أن نحاكي عذابات الناس”، وتابع “اليوم لا يوجد كهرباء في البلد، ونحن أمام أزمة حقيقية مركبة”.

وأكد الحاج حسن الاحد “علينا ان نتداعى جميعا إلى حوار حقيقي وأن نبدأ بالحوار من بوابته الوطنية حتى نصل إلى كل تفصيل من التفاصيل”، واضاف “أعتقد جازما انها اللحظة الحقيقية التي يمكن لكل الأفرقاء السياسيين في البلد ان يكونوا جديرين بهذا الوطن وأن يكونوا قادرين إن شاء الله على إنقاذه في القريب العاجل، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولا إلى حكومة أصيلة، وبعدها العمل على تفكيك كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية وما أكثرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام