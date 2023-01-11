الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أبو جنيد: ارتقاء الشهداء سيزيد من تصاعد الانتفاضة وامتدادها في كل الساحات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين البطل: أحمد أبو جنيد (21 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال التصدي لاقتحام مخيم بلاطة بنابلس اليوم.

الشهيد احمد ابو جنيد

وقالت الحركة في بيان ” إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد البطل، لنؤكد أن ارتقاء الشهداء سيزيد من تصاعد الانتفاضة وامتدادها في كل الساحات، ولن يأمن العدو على كيانه من ضربات المقاومين التي لن تتوقف حتى حرية شعبنا وأرضنا.

وأكدت الحركة أن تصاعد جرائم القتل العمد والإرهاب المتواصل بحق شعبنا، والتهديد باقتحام المقدسات وتهويدها تحت غطاء حكومة الاحتلال الفاشية، لن يكون على حساب دمنا، الذي ينزف في كل يوم معلناً التمرد واستمرار مسيرة المقاومة.

وحيت الجهاد الإسلامي في بيانها مجاهدي ومقاومي شعبنا، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن شعبنا ومقدساتنا، ويصنعون ملاحم العزة والمواجهة، على درب الشهداء السابقين، تأكيداً على استمرار هذه الانتفاضة المباركة التي تستمر جذوتها حتى النصر.

وقدمت الحركة خالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن عموم أهلنا في نابلس، داعية الله عز وجل أن يجعل دمه الطاهر شفاعة لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا وأمتنا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الاحتلال.

واستشهد أحمد عامر سليم أبو جنيد ٢١ عاماً، عصر اليوم الأربعاء، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، صباح اليوم، في مخيم بلاطة بنابلس، وفق تصريح صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم