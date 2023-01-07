رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الجديد يعتزم وضع حد لـ”تبذير” بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 17:06
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اللواء عباس إبراهيم: في 15 شباط ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه سابقا وقدرة الإنتاج ستعود 3 آلاف جواز سفر يوميا
الشيخ نعيم قاسم: أميركا ومن معها بنوا آمالا كبيرة بعدوانهم الإرهابي على إيران لكنهم فشلوا فالحياة عادية ونشيطة
الشيخ محمد يزبك: الرئيس المقبل يجب أن يتمتع بمواصفات تمكنه من جمع اللبنانيين ولملمة الأوضاع
النائب إبراهيم الموسوي: فلسطين اليوم لم تعد قضية عابرة ونحن نقاتل عصارة الإستكبار وخلاصة الشر بخلاصة النخب من الأمة
روابط التعليم الرسمي: سنعود للتدريس بشكل مؤقت ودعونا للاعتصام المركزي الأربعاء المقبل رفضا للإهانة التي لحقت بالمعلمين
روابط التعليم الرسمي: الحل الوحيد هو سلسلة رواتب جديدة تعيد الحياة الكريمة للاستاذ والمعلم والموظف
فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من النقاط بجنين بالضفة الغربية
الجهاد الإسلامي بيوم الشهيد الفلسطيني: احتجاز مئات الشهداء ضمن مقابر الأرقام جريمة بشعة ونطالب بضرورة استردادها لتكريمها
حركة حماس بيوم الشهيد الفلسطيني: قوافل الشهداء التي ترتقي يوميا ستظل مشاعل تنير درب شعبنا في مشروع التحرير والعودة
استطلاع للرأي: نتائج المؤشر العربي 2022 تشير إلى أن 84% من العرب يعارضون التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني
حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء تقيم فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهداء القادة في محور المقاومة
رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء: الفعالية تجسد معنى التضامن والتلاحم وهؤلاء الشهداء رموز لنا وقدوة لكل الأحرار بمحور المقاومة
الأمين العام لكتائب سيد الشهداء بالعراق: القائدان سليماني والمهندس مدرسة جهادية حسينية جسدوها سيرة وأخلاقا وجهادا وشهادة
ممثل حركة الجهاد خالد البطش: القائد سليماني كان سيفا بتارا لمواجهة العدو الإسرائيلي ودرعا لحماية الشعب الفلسطيني
انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة وصراع شديد في صفوف الحزب الجمهوري
الرئيس الأميركي جو بايدن هنأ كيفن ماكرثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي ودعاه إلى الحكم بشكل مسؤول
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة البشارة في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو
السفارة الروسية في برلين تدين بشدة قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة ونظام الدفاع الجوي "باتريوت"
الدفاع الروسية: الجيش ملتزم بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل على طول خط التماس رغم الخروقات الأوكرانية لها
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الجديد يعتزم وضع حد لـ”تبذير” بلاده
منذ 2 ساعة
7 January، 2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي
كيفين مكارثي
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