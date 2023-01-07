رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الجديد يعتزم وضع حد لـ”تبذير” بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 17:06

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الجديد يعتزم وضع حد لـ”تبذير” بلاده

منذ 2 ساعة 7 January، 2023
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