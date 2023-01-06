جبهة العمل الإسلامي في السفارة الإيرانية في ذكرى الشهيد القائد سليماني

زار المنسق العام لـ”جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد، السفير الإيراني السيد مجتبى أماني في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء قاسم سليماني. ونوه “بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً، في نصر المستضعفين في الأرض وتبنيها قضايا الوحدة الإسلامية ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية وللمقاومة هناك، والعمل الدائم والدؤوب على مواجهة الاستكبار العالمي والصهيوني”.

وشدد بعد اللقاء أن “الزيارة تأكيد لمتانة العلاقة التي تربطنا بالجمهورية الإسلامية وقيادتها التي تتحمل بحق مسؤولية الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”. وقال: “إيران هي التي تبنت منذ البداية قضية الوحدة الإسلامية منذ انتصار هذه الثورة الإسلامية المباركة على يد الإمام الخميني وسار على نهجه خليفته الإمام الخامنئي، لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفعت ثمن ذلك من اقتصادها وأمنها وقدمت التضحيات الجسام غير عابئة”.

أضاف: “نعيش ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني الثالثة، وقمت بتقديم أسمى التبريكات باستشهاد هذا القائد العظيم، هذا الرمز العالمي. وأكدت للسفير استمرار السير بنهج المقاومة وخط الوحدة الإسلامية التي هي المخرج من كل الفتن التي تحيط بنا”.