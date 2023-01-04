ماذا تحضر كييف للربيع؟

قال رئيس المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية، إن كييف “تخطط لتكثيف الأعمال القتالية على الجبهات في الربيع المقبل”، مضيفاً رداً على سؤال حول توقعاته للأشهر الستة المقبلة من الحرب “أشهر الربيع ستكون الأكثر سخونة في المجال القتالي”.

ووفقا للقناة التلفزيونية، يتوقع بودانوف أن يكون شهر آذار/مارس، الشهر الأعنف.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا. وقال كوليبا في منشور “لقد أنهينا العام الماضي بقرار كبير يقضي بتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الأمريكية، وفق اتفاق قادة البلدين، فلاديمير زيلينسكي وجوزيف بايدن. نحن نقدر بشدة هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة”.

ولفت كوليبا إلى أن “فلاديمير زيلينسكي وفريقه يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية، وخاصة الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى”.

وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن. وفي السياق، يستبعد البنتاغون إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا واعداً بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.

من جهته، علّق الرئيس الروسي على تسليم كييف منظومات “باتريوت”، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى “إطالة أمد الأزمة”، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية “الترياق” لها.

المصدر: روسيا اليوم