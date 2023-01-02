الخط الساخن| في الرحاب.. انتهاء اعمال الحفر، فمتى يتم تزفيت الطريق؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن على قناة المنار بعنوان “في الرحاب : انتهاء اعمال الحفر فمتى يتم تزفيت الطريق؟” اكد رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ان تقاعس الجهات المعنية في حل الازمات دفع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للتصدي لإنجازها.



كيف تمكن اتحاد بلديات الضاحية من تنفيذ مشروع الرحاب رغم الصعوبات المادية ؟ ومن اين تم تحصيل التمويل؟وتحدث المهندس درغام عن اهمية فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي وكيفية تنفيذ خطط استراتيجية لحل ازمة فيضان الطرقات.وفي جولة للزميلة ديما جمعة الى منطقة الرحاب كشفت على الاشغال العامة على الطرقات وتحدثت مع سكان واصحاب المحالواستمرت جولة الزميلة ديما الى الطرقات المحيطة بالرحاب وتفرعاتها

المصدر: قناة المنار