مقتل 6 أشخاص في قصف أوكراني لمستشفى بجمهورية لوغانسك.. واصابات في دونيتسك

أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، نقلاً عن مصدر طبي، أن 6 مواطنين لقوا مصرعهم خلال قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك الشعبية مساء السبت.

وذكرت الوكالة، أن من بين القتلى مرضى وعناصر من الطاقم الطبي.

وقال المصدر “عدد القتلى حتى الآن ستة أشخاص على الأقل، ونقوم بإزالة الأنقاض، لذلك قد يزداد العدد. تم استهداف المنطقة 3 مرات، بفاصل 30-40 دقيقة”، مضيفاً أن “الأوكرانيين استهدفوا المنطقة مجدداً وهم يدركون جيداً أنه تجري عملية إخلاء للجرحى ورفع الأنقاض، أي أنهم رغبوا في رفع عدد الضحايا”.

في وقت سابق، قال عمدة مدينة بيرفومايسك سيرغي كولياجين، “الجيش الأوكراني قصف المنطقة الليلة الماضية بقذائف هيمارس الصاروخية، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من الطاقم الطبي. وخلال القصف الثاني لنفس المنطقة أصيب العمدة نفسه بجروح وتضررت سيارة إسعاف”.

من جهة ثانية، أعلنت قيادة قوات الدفاع الإقليمية بجمهورية دونيتسك الشعبية، أن 8 مواطنين أصيبوا بجروح، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك في “مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا”، إن “القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 67 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الممثلية في بيانها الأحد إلى أن، الجيش الأوكراني استهدف خلال ذلك أراضي الجمهورية بـ378 قطعة ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف البيان “خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 67 واقعة إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية. وخلال ذلك أطلق العدو النار 44 باتجاه دونيتسك من المدفعية من عيار 155 و152 مم. واستهدف الأوكرانيون المركز السكني ياسينوفاتايا بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم، وقصفوا غورلوفكا 18 مرة من مدافع من عيار 155 و122 مم. وخلال كل ذلك تم إطلاق 378 قطعة ذخيرة”.

وأشار البيان إلى أن مناطق خمسة مراكز سكنية تعرضت للقصف الأوكراني خلال ذلك: دونيتسك (مناطق فوروشيلوفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي وبتروفسكي وكيروفسكي)، وكذلك غولموفسكي، وغورلوفكا وياسينوفاتايا وماكيفكا.

المصدر: روسيا اليوم