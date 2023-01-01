بالفيديو | مناورات ذوالفقار 1401.. مسيرات الجيش الايراني تدمر اهدافها على الساحل

تواصل مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الاولى؛ حيث حلقت اليوم السبت، الطائرات المسيرة من طراز آرش و باور وأبابيل 5، من على متن “مدمرة سهند” الايرانية وقامت بتدمير اهدافها على الساحل بنجاح.

وفي هذه المرحلة من المناورات، شاركت انواع الطائرات المسيرة الهجومية والتجسسية والاعتراضية في العمليات، كما شاركت الطائرة المسيرة الهجومية ابابيل 5 والتي انضمت الى الخدمة مؤخرا في وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية ، لاول مرة في مناورات الجيش، وقامت بغارات جوية باستخدام قنابل “قائم”؛ حيث دمرت اهدافها في البحر.

كما انطلقت طائرات مسيرة تجسسية – هجومية من طراز “كمان 12″، من قاعدة للطائرات المسيرة للجيش الايراني، جنوبي البلاد وشاركت في عمليات الطائرات المسيرة التجسسية والاعتراضية وادت مهام التصدي للقوات المعادية في هذه المناورات.

هذه الطائرات من دون طيار، قادرة على تنفيذ مختلف العمليات في شتى الاحوال الجوية، كما تستطيع تنفيذ عمليات التحليق الجماعي وقيادة ساحة المعركة والتحكم بها والعمليات المركبة والخداع المعلوماتي والمراقبة ورصد الاهداف والحرب الالكترونية والتنصت والاعتراض والتدمير وضرب منظومات الدفاع الجوي. و”قنبلة قائم”، هي من فئة قنابل سديد الموجهة والمتطورة، ومزودة باجهزة استشعار بصري او حراري يتم حملها بواسطة مسيرات مهاجر 6 وابابيل 4 و5 و كمان 12.

وخلال المناورات، تمكنت أنظمة صواريخ “مجيد” المنخفضة الارتفاع وانظمة تحكم نيران مدفعية “خاتم” المحلية من تدمير الطائرات بدون طيار الهجومية على الارتفاعات المنخفضة في منطقة التدريب خلال مناورات “ذوالفقار1401” للجيش الايراني.

وتمكنت انظمة الرادار المحلية المنتشرة في عموم منطقة المناورات من الكشف عن الطائرات المسيرة التابعة للقوات الهجومية المنظمة، التي كانت تخطط لدخول المنطقة، بالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي للبلاد ثم تحديدها واعتراضها وتدميرها بواسطة انظمة صواريخ “مجيد” المنخفضة الارتفاع ونظام تحكم نيران مدفعية “خاتم”.

ونظام صاروخ “مجيد” للدفاع الجوي هو أول نظام صاروخي كهربائي بصري يبلغ مداها 8 كيلومترات، ونظرا الى نوع أدائه وخفة حركته وقدرته على التحرك بسرعة تكتيكيا بعد العملية، فيمنع اعتراضه بواسطة أنظمة الرادار وأي إجراءات مضادة من قبل العدو.

كما أن هذا النظام مزود بكاميرا حرارية بعيدة المدى، وتم دمجه في هذه المناورات مع نظام تحكم نيران مدفعية “خاتم”، وأيضًا تقييم قدرته على الربط الشبكي، حيث زاد من طاقة القوات الدفاع الجوي في صراعها مع الاهداف الجوية.

وانطلقت المرحلة العملية لمناورات “ذو الفقار” المشتركة للجيش الإيراني، صباح أمس الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

ونفذ مغاوير جيش الايراني بنجاح عمليات الهجوم البرمائي للتدرب على السيطرة على سواحل العدو المفترض، في المراحل العملياتية الرئيسية من مناورات “ذوالفقار 1401” المشتركة، والتي انطلقت فجر أمس الجمعة شرق مضيق هرمز.

وانطلقت المرحلة العملية لمناورات “ذو الفقار” المشتركة للجيش الإيراني، صباح أمس الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.