عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 31-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 31-12-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد

ـ مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير… وتزوير سجلات عدلية

ـ إيواء القاصرين والقاصرات في السجون اللبنانية: «تأهيل» الأحداث ليصبحوا «مجرمين»!

ـ أنا القويّ، وموتي لا أُكرّره

البناء

ـ بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي

ـ واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين

ـ السيد نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً

الجمهورية

ـ 2023: سنة الإستحقاقات والتحديات

ـ الـ 2022 بكل مآسيها

ـ إعتراض غير دستوري وإنما شعبوي

ـ طالما انّ «التأريخ ملزم»، الفصل بين أعوام ثلاثة مستحيل!

ـ اللّبنانيات ينجبن في المخيّمات!

اللواء

ـ لبنان على أبواب سنة رابعة للأزمة.. بلا رئيس ولا سلطة تنفيذية

ـ برّي يُؤيد جلسات الحكومة.. و7700 عنصر لحماية الكنائس والاحتفالات

ـ الضفة تواجه أولى طلقات حكومة نتنياهو

ـ صواريخ على القاعدة الأميركية في ريف دير الزور.. وداعش يُهاجم حقلاً للنفط

الديار

ـ هل يؤدّي التدخل الأوروبي المباشر في التحقيقات المالية إلى خضّة أمنية؟

ـ عقدة الرئاسة الأولى تنتظر الرعاية الدولية والأمل ضئيل

ـ وضع الدولار للمرحلة المقبلة رهينة عوامل سياسية داخلية أهمّها..

صحيفة النهار

ـ 2023… في حمى الفراغ وفائض الانهيار!

ـ وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوة بلاده ويزور المرفأ ويلتقي بري وقائد الجيش

ـ السنيورة من بكركي: ليس مقبولا ان يحاول الفاشلون العودة الى مواقع الحكم

أسرار الصحف:

البناء

-قال مصدر إعلامي روسي إن في إعلان لقاء الرئيس الصيني بالرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف حاملا رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى لقاء الفيديو بين الرئيسين الروسي والصيني رسائل حول الشراكة الاستراتيجية خصوصاً في أسواق الطاقة والتكامل العسكري.

-قال مصدر وزاري إن خلافاً حول بند مقترح لجلسة حكومية مقبلة أعاد تسخين الأجواء حول العمل الحكومي والمراسيم ونتج عنه عدم توقيع وزير الدفاع قرارات تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري وإصداره أول قرار بتعيين بديل بالوكالة لأحدهم واعتماده صيغة مختلف عليها لمرسوم الترقيات.

الجمهورية

ـ تبيّن لمسؤولين في هيئة قيادية أنّه لا لزوم لدورهم الإستشاري إن كانت خطوات «الرئيس» على هذا النمط الغريب العجيب.

ـ أزمة ديبلوماسية بدأت تلوح في الأفق نتيجة صدام وقع بين أحد الوزراء وسفير دولة أجنبية.

ـ يراهن مرجع كبير على تبدّلات في مواقف بعض الأفرقاء في وقت ليس ببعيد حيال استحقاق حسّاس، بعد أن يلمسوا أن خياراتهم غير قابلة للتحقيق.

اللواء

-مرشح من بين مرشحي بكركي الأربعة قبل عشر سنوات، يتلقَّى رسائل طيبة أوروبية وعربية، مع استمرار دولة كبرى بوضع «فيتو» على انتخابه.

-سمع رئيس تيار كلاماً واضحاً من جهات عربية، تردد في الفترة الأخيرة على زيارتها، ان لا قدرة لهذه الجهات، لرفع العقوبات الاميركية عنه في هذه المرحلة او في المدى القريب

المصدر: الصحف اللبنانية