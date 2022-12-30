الشيخ القطان: للوقوف بجانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2022 - 14:42

الشيخ القطان: للوقوف بجانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها

منذ 12 mins 30 December، 2022
الشيخ أحمد القطان
لبنان

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على “وجوب وقوف الدولة وأهل السلطة إلى جانب الشعب اللبناني الفقير بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا، ومع الإرتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “نحن بأمسّ الحاجة لعلماء ومفتين وقضاة وأصحاب قرار يكونون من أهل الله على هذه الأرض ويسعون للتخفيف من وطأة هذه الأزمات التي يعيشها المسلمون بعامّة والمسلمون بخاص”، وتابع “واجب أصحاب القرار في هذه الظروف الصعبة أن يسعوا للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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