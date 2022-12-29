نتنياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة “الإسرائيلية” الأكثر تطرفًا

صادق الكنيست “الإسرائيلي”، مساء اليوم الخميس، على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة (السابعة والثلاثين) بزعامة بنيامين نتنياهو.

وصوّت 63 عضوًا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو.

ويعود نتنياهو بذلك إلى المنصب الذي غادره قبل نحو عام ونصف العام، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلالها انقساما على شخصه كونه يحاكم بتهم فساد تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتسعى حكومة نتنياهو السادسة إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ سياسات أخرى تستهدف الحريات المدنية وحقوق الأقليات ويقودها تكتل من أحزاب قومية ودينية وفاشية واستيطانية.

وتضم حكومة نتنياهو شركائه من الأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراة”) وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعام”.

والحكومة الجديدة مدعومة من 64 عضو كنيست يشكلون أغلبية برلمانية، في حين يعارضها 56 عضو كنيست، بعد أن نجح نتنياهو في حسم المعركة الانتخابية التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وانتخب الكنيست، في وقت سابق، العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسًا له. وجاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.

حكومة نتنياهو المتطرفة تؤدي اليمين امام الكنيست الاسرائيلي

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو – الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأطول فترة في تاريخ الاحتلال – إلى الجلسة الأولى للحكومة والتي تعقد في وقت لاحق، مساء اليوم.

وعقد نتنياهو الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، جلسة عمل مع لبيد، وذلك بهدف تسليم السلطة ومناقشة الملفات العالقة.

المصدر: وكالة شهاب