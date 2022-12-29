الرئيس عون : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الاول عمّا وصل اليه البلد

اعتبر الرئيسُ السابق ميشال عون بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤولُ الاولُ عمّا وصل اليه البلد.

وخلال حديث تلفزيوني اكد الرئيس عون انه” متفائل بالمستقبل، حيث قال اِنه قد كَشفَ في الستِ سنواتٍ الاخيرة كلَّ عيوبِ النظام وكلَّ عيوبِ مَنْ أَوصَلَنا الى هنا، قائلاً يجب ان نستمرّ في هذه المعركة”.

وقال:” هناك سياسة دَوليةٌ جديدة تقوم على ضرب الاقتصاد لإخضاع الدول، مؤكداً أنه كان من الواضح ان حركة 17 تشرين كانت مُوجَّهةً ضدَّه، فبعد استقالة الحكومة ظلت مستمرة وتَوجَّهَت مباشرةً ضد رئيس الجمهورية”.

المصدر: قناة المنار