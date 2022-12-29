بكين: التدريبات البحرية الصينية الروسية أظهرت عزم البلدين على الحفاظ على الاستقرار العالمي

صرحت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس بأن التدريبات البحرية “التفاعل البحري – 2022” أظهرت تصميم روسيا والصين على الحفاظ على السلام والاستقرار عالميا وإقليميا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية تان كيفيه في إفادة صحفية اليوم الخميس: “أظهرت القوات البحرية في البلدين تصميم وقدرة الصين وروسيا على تعزيز الاستجابة المشتركة لتهديدات الأمن البحري، والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

وشدد المتحدث على أن التدريبات “عززت التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد”.

وجرت التدريبات البحرية الروسية الصينية “التفاعل البحري” في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري ببحر الصين الشرقي.

وفي وقت سابق قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف إن التدريبات البحرية والجوية الروسية ــ الصينية المشتركة هي رد طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة.

المصدر: وكالات