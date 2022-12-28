مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2022 - 23:02

مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 28 December، 2022
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