تقرير مصور | كيف تستهلك أوكرانيا مخزون أوروبا من الذخيرة ؟

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً قالت فيه إن دول أوروبا تدفع بشحنات عسكرية إلى أوكرانيا في وقت تعاني فيه من شح الذخيرة وعدم قدرتها على مواصلة الإنتاج بشكل سريع لكي تتواءم مع استخدامها المستمر. وهي تواجه معضلة في دعم أوكرانيا ومواصلة الدفاع عن أراضيها.

وجاء في التقرير، الذي أعدّه بوحان بانفسكي، أن أوروبا، التي لديها أكبر قدرات تصنيع للسلاح في العالم، تكافح من أجل إنتاج ما يكفي من الذخيرة لأوكرانيا ولنفسها، مما يعرّض قدرات الناتو الدفاعية للخطر، ودعم أوكرانيا في نفس الوقت، كما يقول قادة الصناعة العسكرية.

وتقول الصحيفة إن غياب القدرات الإنتاجية، وقلة العمال المتخصصين، وحالة الاختناق في سلاسل الإمداد، إلى جانب كلفة الإنتاج والقيود البيئية على الصناعة، تحدّ من الجهود لزيادة معدلات الإنتاج، بشكل يضع تحديات أمام الغرب وأوكرانيا مع قدوم العام الجديد.

وتقول الصحيفة إن حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تحولت الآن إلى سباق تسلح بين موسكو وأعضاء حلف الناتو في أوروبا، التي تبحث عن طرق لتقوية دفاعاتها في ضوء التهديدات المتزايدة من الكرملين.

المصدر: المنار