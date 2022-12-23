“مسكنات للجيش الأوكراني”.. لواء مصري يكشف سر تفوق “إس – 400” الروسية على باتريوت الأمريكية

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر سالم سر تفوق منظومة “إس – 400” الروسية على منظومة “باتريوت” الأمريكية.

وأوضح اللواء نصر سالم أن تفوق الدفاع الجوي الروسي على الدفاع الجوي الأمريكي واضح، هناك فرق كبير بين منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت” وصواريخ الدفاع الجوي الروسية “إس – 400″، مشيرا إلى أن باتريوت الأمريكية يمكن مقارنتها بـ”إس 300” فقط.

وأكد إمكانيات الباتريوت الأمريكية أقل من “إس – 400″، موضحا أن استلام أوكرانيا لمنظومة الباتريوت ليس كافيا للدفاع عن أوكرانيا، حيث يمكن استنزاف صواريخ منظومة الباتريوت عبر استهداف المسيرات رخيصة الثمن.

وأضاف أن الصواريخ الروسية والتكتيك الروسي في استهداف الباتريوت سهل جدا خصوصا لأن الذخيرة محدودة لدى الجيش الأوكراني، ولن يستطيع الجيش الأوكراني التعامل بأربع قاذفات أو التعامل مع العديد من الأهداف، موضحا أنه إذا ضربت أوكرانيا بالعديد من الصواريخ الهيكلية أو العديد من المسيرات سوف تستنزف الذخيرة الأوكرانية.

وقال أيضا إنه سيكون من السهل التدخل السيبراني ضد منظومة الباتريوت وهناك من التكتيكات الجوية والتعامل معها ما يجعلها قليلة الفائدة، مشيرا إلى أن الهدف من إمداد أوكرانيا بهذه المنظومة سياسي أكثر منه عسكري، مؤكدا أن منظومة واحدة من الباتريوت ليست كافية.

وأضاف أن مساحة إسرائيل لا تزيد عن عشرين كيلو مترا مربعا ولديها منظومة باتريوت ومقلاع داوود والأروز، ومع ذلك فشلت في مواجهة حماس واستطاعت حماس تضليل الدفعات الجوية الإسرائيلية.

وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن منظومة واحدة من الباتريوت لن تستطيع تضليل دولة مثل روسيا بما لديها من إمكانيات سيبرانية وإلكترونية وجوية وصاروخية، موضحا أن إمداد الجيش الأوكراني بهذه المنظومة هو “مسكنات” للاستمرار فى الحرب ضد روسيا، ومثلما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يريد أوكرانيا أن تحارب روسيا حتى آخر جندي أوكراني.

المصدر: روسيا اليوم