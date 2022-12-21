أكد د. بيار كساب عضو اللجان الفنية في محافظة جبل لبنان في حلقة من برنامج الخط الساخن تحت عنوان “المولدات الخاصة والعامة في محافظة جبل لبنان : من يراقب القطاع” عن اهتمام المحافظة بتنظيم قطاع المولدات وتقسيمه الى ثلاث فئات مختلفة

وفي جولة للزميلة ديما جمعة كانت الاطلالة على سبب انتشار المولدات الصغيرة في الاحياء والالتزام بتأمين عناصر السلامة العامة

واستكملت الزميلة ديما جمعة جولتها لتلتقي برئيس بلدية الغبيري معن الخليل الذي كشف عن الية متابعة البلديات للمولدات المتواجدة ضمن نطاقها

ومع ابرز الحلول التي لجأ اليها المواطنون لحل ازمة الطاقة انتهت الجولة الميدانية مع قطاع تركيب الطاقة الشمسية واهمية تنظيمه

وخلال مشاركته في حلقة الخط الساخن طالب المهندس علي سليم نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بأهمية منح صلاحيات للبلديات لمتابعة اصحاب المولدات في ظل اعتكاف القضاء

وفي الختام تحدث د. بيار كساب عن منح تراخيص للمولدات الصغيرة وشروط الاستحصال على موافقة المحافظة ومعاقبة المخالفين

المصدر: قناة المنار