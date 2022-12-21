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December 21 2022 - 10:40

بيلاروس تحد من الدخول إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا

منذ 1 ساعة 21 December، 2022
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أخبار دولية - بيلاروسيا

فرضت حكومة بيلاروس قيودا مؤقتة على الدخول والإقامة المؤقتة في المنطقة الحدودية في أراضي 3 مناطق في مقاطعة غوميل المجاورة لأوكرانيا.

وجاء في نص القرار الذي وقعه رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو: “فرض قيود على الدخول والإقامة المؤقتة والحركة مؤقتا في المنطقة الحدودية في مناطق لويفسكي وبراغينسكي وخوينيتسكي بمقاطعة غوميل”.

وأضاف البيان أن القيود المؤقتة لا تشمل أشخاصا يدخولون المنطقة الحدودية لأداء مهامهم الرسمية وإلى مكان الإقامة وإلى مكان إقامة أقاربهم والعودة وكذلك في حالات استثنائية بإذن من رئيس لجنة الحدود البيلاروسية أو مسؤول مفوض من قبله.

وبدأ سريان مفعول الأمر فورا بعد نشره رسميا في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

المصدر: وكالات

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