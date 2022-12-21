لولا: بوتين يريد تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء عن رغبته في تعزيز العلاقات بين روسيا والبرازيل.

وقال لولا عبر “تويتر”: “لقد تحدثت اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هنأني على فوزي الانتخابي وتمنى لي عهدا جيدا وتعزيز العلاقات بين بلدينا”.

وأضاف الرئيس المنتخب الذي يتسلم مهام منصبه في الأول من يناير المقبل، أن “البرازيل عادت، إنها تتحاور مع الجميع وتلتزم عالما خاليا من الجوع ويعمه السلام”.

وكان الكرملين أفاد في بيان له الثلاثاء بأن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع لولا، مهنئا إياه بالفوز في الانتخابات االرئاسية، التي جرت في نهاية أكتوبر، ومتمنيا له النجاح في أداء مهام منصبه.

وأضاف البيان: “أعرب الجانبان عن ثقتهما في أن الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية ستستمر في التطور بنجاح في جميع المجالات، وكذلك التعاون على الساحة الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة بريكس”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على الحفاظ على الاتصالات الشخصية” بين الزعيمين.

يذكر أن روسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

المصدر: وكالات