عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 21-12-2022

الأخبار

مرضى غسيل الكلى: البقاء للأغنى!

حوار سعودي – إيراني حول الرئاسة والحكومة

باصات المونديال إلى لبنان وشركة قطرية للتشغيل والصيانة؟

الديار

عدم التعويل على قمة بغداد 2 كان في محله… ملف لبنان غاب عن بيانها الختامي

عون يوزّع الرسائل من ميرنا الشالوحي ويدعم مواقف باسيل في الإشكالية الميثاقية

زحمة المغتربين والسياح في المطار تحرّك عجلة الاقتصاد وتضيء شمعة في النفق

اللواء

«رهانات مُفلسة» على دولارات الوافدين وقمم الإقليميين!

بخاري في بكركي يدعم مواقف الراعي.. وبلبلة في السوق السوداء وتطهيرات القضاء

البناء

قمة عمان لدول جوار العراق تؤكد التباعد السعودي الإيراني… وقناة نووية رفيعة

لبنان بعيد عن طاولة المحادثات وعن اللقاءات الثنائية… وإشارة رمزية فرنسية

الدولار في ماراتون الـ 50 ألف ليرة… والسبب ضخ كميات من الليرات المطبوعة

الأسرار

النهار

أثارت الحملات التي تقودها قاضية معروفة ضد مرجعية سياسية، ومن بعض الإعلام، تساؤلات حول أهدافها في هذا التوقيت بالذات

استرعت الانتباه مشاركة وزير سابق الى جانب سفير دولة كبرى بلقاء جمعهما مع مرشح رئاسي بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات

عُلم أن أسماء بعض الديبلوماسيين الذين سيُعتمدون في لبنان بعد تقاعد أسلافهم، باتوا بحكم المعروفين، وهم يتابعون الملف اللبناني على نحو دقيق

اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن آليات جديدة للتحالفات في جلسات الرئيس مع بداية النصف الثاني من ك2 المقبل.

يشعر لبنانيون، أخذتهم مباريات المونديال بالملل والضجر، في ظل التأزمات المعيشية والحياتية المتراكمة.

لماذا ترك مصرف لبنان على نحو خطير عملية تسعير الدولار، حتى في السوق السوداء، للصيارفة المضاربين عشية الاعياد المجيدة؟

البناء

خفايا

قال خبير مالي إن ضخّ مصرف لبنان قرابة خمسة آلاف مليار ليرة في الأسواق استباقاً لموسم الأعياد تسبّب بالضغط على الدولار ورفع سعره رغم تدفقات بدأت وتتواصل حتى نهاية العام ورفضت اعتبار السبب حاجات تمويل الاستيراد بل منع انخفاض سعر الصرف.

كواليس

قالت مصادر عمانية إن المفاوضات غير المباشرة السعودية – اليمنية تحقق المزيد من التقدّم وإن زيارة ثانية متوقعة مطلع العام لوفد سعودي أمني رفيع إلى صنعاء ستفتح طريق المفاوضات المباشرة حول الهدنة وإطار الحل السياسي

المصدر: صحف