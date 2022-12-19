الابيض بحث مع نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في سبل عدم انقطاعها من السوق اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2022 - 17:48

الابيض بحث مع نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في سبل عدم انقطاعها من السوق اللبناني

منذ 2 ساعة 19 December، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض وفداً من نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان برئاسة النقيب انطوان فواز، الذي أَعرَب عن “رغبة الشركات المنتسبة للنقابة في وضع جميع امكاناتها في تصرف وزارة الصحة وحرصها على التأسيس للتعاون والتنسيق المستمر معها بناء على الثقة المتبادلة”.
من جانبه، اكد الابيض ان “وزارة الصحة مستعدة للتعاون مع النقابة لما فيه مصلحة المريض كما الشركات المستوردة التي تلتزم بالقوانين والاخلاقيات المهنية”.
وأضاف”” ان وزارة الصحة كجهة ناظمة تحرص على توافر المعدات الطبية والمخبرية العالية الجودة لضمان تقديم رعاية طبية جيدة للمريض”.
كما تناول البحث سبل التعاون لتفادي حصول أي نقص في المستلزمات الطبية الاساسية في السوق اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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