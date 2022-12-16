روني لحّود للمنار: سيكون بإمكان المواطنين تقديم طلبات التسديد المسبق للقروض عبر منصّة إلكترونية

في مقابلة لدليل المواطن ضمن برنامج نهار جديد شرح مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود آلية التسديد المسبق للقروض السكنية والتي تبدأ بتقديم طلب في المؤسسة العامة للإسكان مرفقا بمجموعة مستندات ( في الفيديو أدناه)



اكّد لحود على أن المواطن لن يستلم براءة الذمّة من المصرف الا بعد استلامه ورقة التسديد المسبق كما أشار الى أن المدة التي يحتاجها الطلب للدراسة قد تصل الى سنة.

ونبّه المواطنين الى عدم اللجوء الى معقبي المعاملات بل الحضور شخصيا أيّام الثلاثاء، الأربعاء والخميس معلنا في الختام أن منصّة الكترونية لتقديم طلبات التسديد المسبق ستصبح جاهز أواخر العام الحالي.

