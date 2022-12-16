وزير الزراعة التقى نظيره المصري وبحثا بسبل التعاون بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2022 - 16:34

وزير الزراعة التقى نظيره المصري وبحثا بسبل التعاون بين البلدين

منذ 1 ساعة 16 December، 2022
الحاج حسن في مصر
لبنان

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس الحاج حسن الجمعة في إطار زيارته الى مصر، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري السيد القصير، وتم البحث في آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال الحاج حسن إن “النقاش مع  الوزير المصري كان هادفا وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين مصر ولبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

من ناحيته، أكد القصير “توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتقديم أوجه الدعم كافة لدولة لبنان الشقيق ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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