وزير الزراعة التقى نظيره المصري وبحثا بسبل التعاون بين البلدين

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس الحاج حسن الجمعة في إطار زيارته الى مصر، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري السيد القصير، وتم البحث في آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال الحاج حسن إن “النقاش مع الوزير المصري كان هادفا وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين مصر ولبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

من ناحيته، أكد القصير “توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتقديم أوجه الدعم كافة لدولة لبنان الشقيق ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام