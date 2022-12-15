“حركة الأمة والمرابطون”: العدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة

استقبل الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبدالله جبري وأعضاء الهيئة القيادية الخميس أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان على رأس وفد، كما حضر وفد من “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي الأسير يحيى سكاف”، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة الشيخ عبد الناصر جبري.

وشدد المجتمعون على أن “التجارب مع العدو الصهيوني أكدت أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة”، وأكدوا ان “المقاومة وحدها هي التي تحرر الأرض والإنسان كما أكدت كل تجارب التاريخ”.

وحيا المجتمعون “جهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني المرابط، الذي يتصدى للعدو الصهيوني وغطرسته بعمليات فدائية ومشاهد بطولية هزت أوساط العدو”، واكدوا أن “الأجيال الفلسطينية متمسكة بحقها المقدس بتحرير أرضها ومقدساتها من رجس الاحتلال العنصري البغيض”.

وفي الشأن اللبناني الداخلي، دعا المجتمعون “لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، لأن رئيس التحدي سينتج مشاكل جديدة في بلدنا”، وحذروا “الواهمين بالاعتماد على الخارج بأنهم لن يحصدوا سوى الخذلان والخيبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام