الخط الساخن| العمل البلدي منطقة جبل عامل الثانية: جهود مباركة رغم الأزمات

اعتبر الحاج حاتم حرب مسؤول العمل البلدي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية ان البلديات تتصدى وتقوم بدور رائد لخدمة الناس رغم وارداتها المتدنية وزيادة الاعباء.



وفي جولة للزميلة ديما جمعة الى منطقة الجنوب، عاينت مكباً للنفايات موجودا على سفوح الجبل بين قرية عربصاليم وحبوش. واكد الحاج حاتم ان المشكلة في معالجة الدولة للازمة، وشرح اكثر عن الازمة في المنطقة.

الى كفرا، واصلت الزميلة ديما جمعة جولتها مع عناصر الهيئة الصحية الدفاع المدني للكشف على سلامة المياه من كوليرا ، وكانت مقابلة مع عباس روماني – مسؤول التدريب في الدفاع المدني منطقة جبل عامل الثانية.

وختمت الجولة بمقابلة مع الحاج بلال شحادة – رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح للحديث عن واقع الطرق وتطورها.



واشار الحاج حاتم حرب الى خطة اتحاد بلديات اقليم التفاح لحل ازمة النفايات وتوفر التمويل اللازم في إنشاء معمل للنفايات.. لماذا لا يتم التنفيذ؟



ما هي ابرز انجازات العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية للتخفيف من ازمة المياه في المنطقة؟



واسهب الحاج الحديث في الحديث عن حملات التشجير وتحدث عن مشروع زراعة 40 الف شجرة خلال الاشهر القادمة.

