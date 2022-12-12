دونيتسك… القوات الروسية تسقط طائرتي “ميغ-29” ومروحيتين “مي-8” وتسيطر على 70% من مارينكا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية والقوى المتحالفة باتت تسيطر على 70% من مدينة مارينكا في دونيتسك.

وفي 7 أيلول/ديسمبر، أعلن بوشلين بدء التحرير التدريجي لمارينكا من القوات الأوكرانية. وكانت القوات الأوكرانية قد اتخذت مارينكا كنقطة ارتكاز لقصف واستهداف مدينة دونيتسك.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لطائرتين مقاتلتين من طراز “ميغ-29” أوكرانيتين، ومروحيتين من طراز “مي-8” في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في عرضه اليومي للتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إذ نجحت القوات في تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا و3 مدرعات قتالية و5 مركبات في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك، ونتيجة نيران استباقية تحذيرية، تم صد هجوم من قبل القوات الأوكرانية للمواقع الروسية في اتجاه قرية بيسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية من قبل سرية واحدة من لواء المشاة رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر الجانب الأوكراني 30 جنديا أوكرانيا ومركبتا قتال مشاة و3 شاحنات نصف نقل.

وهزم الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية وحدات المدفعية رقم 83 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى قصفها لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 156 مقاطعة أوكرانية.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غولياي بوليه بمنطقة زابوروجيه.

وخلال معركة مضادة للبطاريات في موقع إطلاق نار بالقرب من قرية زيليوني غاي بمنطقة خاركوف، أصيبت راجمة صواريخ من طراز “سميرتش”، كما أصيبت مركبة قتالية لراجمة الصواريخ “غراد” بجمهورية دونيتسك.

وتم تدمير 6 طائرات مسيرة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم اعتراض صاروخين باليستيين أوكرانيين من طراز “توتشكا-أو” وصاروخين من راجمات الصواريخ “هيمارس” بمنطقة خيرسون.

المصدر: روسيا اليوم