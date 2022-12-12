اليابان تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر

أطلقت شركة يابانية ناشئة مركبة فضاء إلى ​القمر​ امس الأحد، بعد تأجيل العملية في خطوة هي الأولى للدولة ولشركة خاصة.

وأطلقت شركة ”آي سبيس“ المركبة ”هاكوتو-آر“ من ”كيب كنافيرال“ بدون وقوع مشاكل بعد تأجيل الأمر مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ ”فالكون 9“ الذي تنتجه شركة ”سبيس إكس“من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا في الساعة 4:38 مساءً الأحد بتوقيت اليابان (7:38 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية تاكيشي هاكامادا في بيان إنّ ”مهمتنا الأولى سترسي الأسس لإطلاق الإمكانات التي يتيحها القمر وإنشاء نظام اقتصادي قوي وحيوي“.

وتعتزم ”آي سبايس“ التي يقتصر عدد موظفيها على حوالي مئتين، إنشاء ”خدمة نقل دائم ومنخفض التكلفة إلى القمر“.

أشارت الشركة إلى أنّ الهبوط على الجانب المرئي من القمر مُتوقّع في أبريل/ نيسان 2023. ويبلغ ارتفاع المسبار 2.3 مترًا وعرضه 2.6 مترًا، ويزن حوالي 340 كيلوغرامًا، ويمكنه حمل أشياء يصل وزنها إلى 30 كغم.

سيرسل المسبار إلى القمر روبوتًا صغيرًا قابلًا للتحويل تم تطويره بشكل أساسي من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وشركة صناعة الألعاب اليابانية تومي، والمعروفة باسم تاكارا تومي، ومسبار قمري من الإمارات العربية المتحدة.

وقامت شركة ”آي سبيس“ اليابانية بتصميم المركبة للعمل بأقل قدر من الوقود، لتوفير المال وترك مساحة أكبر للحمولة.ولذلك، ستتخذ المركبة مسارا بطيئا ومنخفضا للطاقة إلى القمر مما سيجعلها تحلق لنحو مليون ميل عن الأرض، قبل العودة والالتقاء مع القمر بحلول نهاية أبريل/ نيسان المقبل.

المصدر: اليابان بالعربي