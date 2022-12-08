عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 8-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 8-12-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

– باسيل يضبط السقف والحزب يلتزم الصمت: التيار يبدأ مناورة جديدة من باب الرئاسة

– غادة عون “تلاحق” جنبلاط

– خيبة إسرائيلية في نابلس: “عرين الأسود” تنهض من جديد

– “مهاجرون غرباء” يعبرون بحر الشمال

– كردستان الكبرى: الحلم الأسود

صحيفة البناء

– حزب الله متمسك بالتفاهم مع التيار رغم الخلاف… والخطوة الثانية عند التيار لا الحزب

– جلسة اليوم الرئاسية نسخة عن سابقاتها رغم التلويح بمفاجآت… وآخر جلسات العام؟

– ألمانيا تلاحق “انقلابيين”… ولافروف: التلاقي التركي السوري في إطار اتفاقية أضنة

صحيفة اللواء

– ماكرون يُمهِّد في قمة الأردن لتسريع انتخاب الرئيس

– المجلس الأعلى لئلّا يصبح ممرًا للإفلات من العقاب

صحيفة الجمهورية

– الهزة السياسية تمهّد لاشتباكات مفتوحة

– ميقاتي في القمة الصينية ـ السعودية

– واشنطن تحذّر من تصاعد النفوذ الصيني

– فرنجية “أستاذ التسامح ورجل الحوار”

– حجر في المياه الرئاسية الراكدة… ولكن!

صحيفة النهار

– “التاسعة العقيمة” اليوم… بمجلس يزداد تشلعًا

– “العملاق الآسيوي” في السعودية وأميركا تحذّر

أسرار الصحف:

البناء

تساءلت مصادر دبلوماسية في الخليج عن الصلة بين الأنباء والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لرفع العلم السوري في منطقة السفارات في الرياض أمس، وموعد بدء زيارة الرئيس الصيني للسعودية وانعقاد قمة صينية عربية؟

علّقت مصادر أوروبية على أنباء اكتشاف محاولة انقلاب في ألمانيا بسؤال عن صلة هذا الإعلان الذي تقف وراءه المخابرات الألمانية بمحاولة كبح اندفاعة المستشار الألماني نحو الصين والحوار مع روسيا، خصوصاً مع الإشارة إلى اتصالات نفتها موسكو بين الانقلابيين والسفارة الروسية

الأخبار

أكد الرئيس سعد الحريري لشخصية سياسية لبنانية زارته أخيراً في مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة أنّه لا ينوي العودة إلى لبنان قريباً، وهو غير متحمّس إطلاقاً للعودة إلى العمل في الشأن السياسي اللبناني، ملمّحاً إلى أنه طوى صفحة حياته السياسية. وتحدث الحريري عن «انشقاق» في العائلة، لافتاً إلى أنّ علاقته بعمته النائبة السابقة بهية الحريري ليست جيّدة بخلاف ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى خلافه مع نجلها أحمد حول إدارته لعددٍ من الملفّات.

في ظل الاعتكاف القضائي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، يتم التداول بين أهل «العدلية» أن عدداً لا بأس به من القضاة سافروا إلى قطر لحضور المونديال، وأن آخرين سافروا مع عائلاتهم في رحلات سياحية بين تركيا وأوروبا وغيرهما.

أثار مستند بإيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب محامين اعتبروا الأمر «مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة». ونشرت المحامية ماريانا برو الإيصال على صفحتها على «فايسبوك»، وأرفقته بوسم «القضاة يفرضون خوات»، مشيرةً إلى أنّ «بعض القضاة ينهبون المواطنين». ويخشى محامون أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون. وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة الطابع إلى 200 ألف ليرة قبل أن تخفضه إلى 50 ألف ليرة كما نص القانون، بعدما تقدّم محامون بإخبار ضد الرسوم.

تردّد أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اقترح على أحد المشايخ تعيينه في منصب أمين فتوى يُستحدث له مقابل عدم ترشّحه إلى منصب الإفتاء في منطقته، علماً أن حظوظ الأخير أعلى من غيره لامتلاكه حيثية كبيرة في الهيئة الناخبة، كما أنه مقرّب من كل من دريان ومن السفارة السعودية في بيروت. وقالت مصادر متابعة إن المفتي الذي يعتبر الشيخ المذكور من حصته يعتقد بأن الأخير لديه القدرة على ضبط إيقاع مشايخ المنطقة في حال كان أميناً للفتوى.

بعدما اقترح النائب نبيل بدر أن يستضيف هو النواب السنة الـ13 الذين التقوا في منزل النائب فؤاد مخزومي قبل مدة، وتم الاتفاق على التفاصيل، فوجئ بدر عند حلول الموعد بعدم حضور أي من المدعوين، ورُبط الأمر بتأثير مخزومي على غالبية النواب ما أدى إلى تخلّفهم عن اللقاء.

النهار

يُرتقب حصول لقاء بين مرجع حكومي ومرجعية روحية بارزة في وقت قريب ربطاً بما واكب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من هرج ومرج

قال مرجع نيابي لأحد زواره إنه طلب من مقربين وأنصاره عدم الرد على رئيس “التيار الوطني الحر”،

الجمهورية

موقف مُنتظر قريباً من رئيس تيار من شأنه أن يُحدّد مستقبل الخريطة السياسية لجهة ثبات التحالفات أو تَبدّلها.

أبدى سياسي بارز تخوفاً كبيراً من أن يتجاوز التأزّم السياسي الخطوط الحمر الى حد الاصطدام بـ”خيارات جهنمية”.

نُقل عن قطب سياسي قوله إن سلوك بعض المكونات السياسية منحى التصعيد في هذه المرحلة مَردّه الى أنها لا تملك بديلاً عنه.

اللواء

لجأت عاصمة غربية صديقة للبنان الى دبلوماسية الخطوة خطوة، لترتيب تفاهم عربي – دولي حول شخصية رئيس لبنان الجديد..

فتحت بعض المصارف حسابات توطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، ويمكن سحبه على منصة صيرفة، عبر الـATM حصراً، اما الرواتب الموطنة سابقاً فتحولت الى المساعدة الاجتماعية، اي ما يحول خارج الراتب، ولكن خارج نظام البطاقة او امكانية السحب او الدفع في السوبرماركات؟!

المصدر: الصحف اللبنانية