بالفيديو | مسيرات روسية وصواريخ عالية الدقة تدمر أنظمة دفاع جوي أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير أنظمة دفاع جوي أوكرانية، بواسطة طائرات مسيرة إنتحارية. وتظهر المشاهد لحظة إصابة الأنظمة بالمسيرات الإنتحارية.

كما وجهت القوات الروسية ضربات ضد أنظمة القيادة الأوكرانية ومنشآت الدفاع الأوكرانية، باستخدام أسلحة عالية الدقة، ما أدى لتدمير 17 منشأة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وذكر بيان الدفاع الروسية أنه “على الرغم من محاولات نظام كييف تقويض عمل القوات الجوية بعيدة المدى، بتنفيذ عمل إرهابي، فقد تم توجيه ضربة مكثفة استهدفت نظام القيادة والسيطرة العسكرية والمنشآت التابعة له من مجمع الدفاع ومراكز الاتصالات والطاقة والوحدات العسكرية الأوكرانية، باستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة جواً وبحراً. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة، وتدمير جميع المنشآت الـ 17 المستهدفة”.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 3 عسكريين روس وإصابة أربعة آخرين بأحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: “في صباح الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر، قام نظام كييف، بهدف تعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى، بمحاولة توجيه ضربات ضد مطار “دياغيليفو” بمقاطعة ريازان، ومطار “إنغلز” بمقاطعة ساراتوف، باستخدام طائرات مسيرة سوفياتية الصنع” وأن “وسائل الدفاع الجوي الروسية اعترضت عدداً من الطائرات المسيرة الأوكرانية، السوفياتية الصنع، حلقت على ارتفاع منخفض، ما أدى لسقوط وانفجار حطام المسيرات على أراضي المطارين الروسيين، الشيء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين من القسم التقني وإصابة أربعة آخرين نقلوا إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك تعرض هيكلا طائرتين لإصابات طفيفة”.

المصدر: سبوتنيك + وزارة الدفاع الروسية