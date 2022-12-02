بالفيديو والصور | الإحتلال يعدم شاباً في نابلس والمقاومة تتوعد بعمليات بطولية

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الشاب عمار مفلح، من خلال إطلاق النار عليه من مسافة صفر في بلدة حوارة في نابلس بالضفة الغربية بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفق ما أعلمتها الشؤون المدنية، عن استشهاد شاب جرّاء إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة حوارة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب الذي أعدمته قوات الاحتلال هو، عمار حمدي مفلح (22 عامًا) من قرية أوصرين قضاء نابلس في حوارة.

وعقب إطلاق الاحتلال النار على الشاب في نابلس، قبل قليل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني: “إطلاق نار على شخص في حوارة، وسيارة إسعاف الهلال الأحمر في الموقع ومنعت من الاقتراب من المصاب من قبل جيش الاحتلال”.

وأظهر فيديو متداول تم التقاطه من المكان، بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاص الحي على شاب وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وعقب عملية الاعدام، أوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت الاقتراب من الشاب المصاب بعد اطلاقها النار عليه في حوارة جنوب نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه الشبان الذين حاولوا الوصول للشاب لإسعافه، وفق المصادر المحلية. واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشاب بعد إطلاق النار عليه بدم بارد في حوارة جنوب نابلس.

لجان المقاومة تؤكد أن دماء الشهيد لم تذهب هدراَ

بدورها نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد عمار مفلح، مؤكدةً أنَّ “دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان”. وشدَّدت في بيانها عقب استشهاد مفلح “أنَّ جرائم الإبادة اليومية ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذًا لقرارات القادة الإسرائيليين المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنًا بدون تمييز”.

وأشارت لجان المقاومة إلى أنَّ “العدوان المتواصل على أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل لن يكسر إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا في قض مضاجع العدو وتنفيذ المزيد من العمليات الفدائية البطولية”.

حماس: إعدام جندي جيش الاحتلال للمواطن الفلسطيني في حوارة جنوب نابلس سلوك نازي إرهابي

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أنّ “إعدام جندي جيش الاحتلال للمواطن الفلسطيني في حوارة جنوب نابلس، سلوك نازي إرهابي يؤكد حجم السادية والفاشية التي تحكم سلوك جيش الاحتلال المجرم”.

وأضاف “هذه الجريمة الإرهابية تؤكد عجز المنظومة الدولية في وقف جرائم الاحتلال، عدا عن عجزها الدائم عن محاسبته”. وتابع “يجب على كل الجهات والأطراف الاسراع في تقديم قادة جيش الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية”.

ولفت إلى أنّ “هذا الإعلام بدم بارد من جيش الاحتلال، يكشف حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تسعى للتطبيع من الاحتلال، فهذه الأطراف تشجعه على ارتكاب مزيد من هكذا جرائم”.

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب “مفلح” جريمة حرب مكتملة الأركان

وأكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أن جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة بنابلس بدم بارد وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا العزل.

وقال عز الدين في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء شعبنا ولن نغفر لمن تآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة.

الخارجية الإيرانية: حقوق الإنسان أصبحت العوبة بيد الحكومات الإجرامية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني رداً على استشهاد الشباب الفلسطيني، ان قضية حقوق الإنسان أصبحت العوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية. وأدان ناصر كنعاني، استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واضاف كنعاني ان هذا العمل يستحق ردا عالميا، لكن الجرائم اليومية للكيان المجرم الصهيوني لا يدانه المطالبون بحقوق الإنسان، ولا تتشكل لجنة لتقصي الحقائق وجرائم الكيان المحتل، مضيفا ان حقوق الإنسان اصبح العوبة بيد بعض الحكومات الإجرامية!

المصدر: فلسطين اليوم