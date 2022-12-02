الشيخ القطان شكر “جهاد البناء”

وزعت جمعية “قولنا والعمل” في مقرها في بر الياس، ألف نصبة من الأشجار مقدمة من مؤسسة “جهاد البناء” لاهالي البقاع الأوسط وتحديدا بر الياس.

وخلال التوزيع، شكر رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان مؤسسة “جهاد البناء” على “الألف نصبة التي قدمتها لمنطقتنا وتحديدا لبلدة بر الياس من أجل توزيعها على أهلنا واخواننا”، وتابع “هذا الأمر ليس بغريب عن حزب الله والمؤسسات التابعة له والتي تقف دائما الى جانب أهلها وناسها لتكون الى جانبهم في كل المجالات القادرة على أن تقدم لهم فيها مساعدات أو أي أمر يؤثر ايجابًا على مناطقهم”.

واعتبر الشيخ القطان ان “هذه الخطوة مميزة ونتمنى على كل المؤسسات الخدماتية والتي تعنى بالشجر المساهمة في مساعدة كل الجمعيات لنجعل بلدنا أخضر كما نتمناه وأن يكون مميزًا كأرزته الموجودة في علمه اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام