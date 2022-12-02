عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الجمعة 2-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 2-12-2022.

عناوين الصحف:

الجمهورية: رتابة رئاسية وفواجع معيشية .. ومؤشرات الى تبدُّل الخيارات

الأخبار: قطر تتبنّى المبادرة الأميركية – الفرنسية: مساعدات مقابل انتخاب قائد الجيش

الديار: فشل رئاسي ثامن… خلاف «القوات» «الاشتراكي» يتعمق وملف اللجوء «راوح مكانك»

نصائح ديبلوماسية اوروبية لـ«بيروت» بعدم التعويل على زيارة ماكرون الى واشنطن

قلق جدي من تصدير «اسرائيل» لازمتها الداخلية الى الخارج : نتانياهو يريد الحرب؟

اللواء: الرئاسة اللبنانية في قمة واشنطن.. وماكرون يُتابع المساعي في مؤتمر بغداد

إغراء أممي للبنان لبقاء النازحين.. والهيئات تدعو المالية للتراجع عن قرارات ضريبية

البناء: المغرب آخر العرب في الطريق إلى الثمانية الأوائل في المونديال… يرافقه علم فلسطين

التوافق لا يحقق الأغلبية في جلسة الانتخاب… وداعمو معوّض يخسرون الثلث المعطل

النهار: إمعان في العقم… واتساع “بلوكات” التعطيل!

أسرار الصحف:

النهار

ينقل بأن حجوزات الأعياد تفاعلت في الأيام الماضية، وعلى وجه الخصوص من قبل جنسيات عراقية واردنية وإن بنسبة لا تفي بالغرض المطلوب في ظل معاناة كل القطاعات.

أكدت سفيرة أوروبية لمرجع سياسي، بأن الإستحقاق الرئاسي، هو أولوية لدى حكومة بلادها ، وهذا ما ستظهر بوادره في غضون الأسابيع المقبلة.

الجمهورية

عبّر قيادي في تيار بارز عن قلقه من التطورات التي تلت مواقف رئيسه التصعيدية والتي يمكن أن يدفع ثمنها غالياً.

يُحيط رئيس تيار سياسي بارز تحركاته الداخلية والخارجية بكتمان شديد.

تسود بعض الأوساط التي تعمل على استحقاق حسّاس معطيات تفيد أنّ الإتصالات الداخلية والخارجية حقّقت تقدماً ملموساً في اتجاه إنجاز هذا الإستحقاق.

اللواء

نصح مرجع بالتعامل بواقعية مع بعض المؤشرات الايجابية في الموقف العربي من ضرورة إنقاذ لبنان من التخبط والإنهيار!

أصرَّ نائب من كتلة وازنة على تحديد جلسة سريعة للاتهام في ملف الاتصالات، فكان أن تقررت على عجل.

يتريث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المائة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

البناء

قال خبير إعلامي إن التنافس القيمي والأخلاقي بين الشرق والغرب كان أشدّ من التنافس الكروي في مونديال قطر، حيث شكلت فلسطين وعلمها القيمة الأخلاقية لشعوب الشرق ورايتها بينما كانت المثلية وعلمها قيمة الغرب الأخلاقية ورايته. و هذا تعبير واضح عن المستوى القيمي والحضاري والأخلاقي.

لاحظت مصادر مالية بداية حملة إعلامية للترويج لنقص العملات الصعبة لدى مصرف لبنان لإخفاء التحويلات غير المشروعة والتذرع بتضاعف الاستيراد الى 16 مليار دولار يتم توزيع أرقام عنها من جمعية المصارف بينما الرقم الحقيقي للمستوردات لم يتجاوز الـ 8 مليارات دولار هذا العام.

المصدر: صحف