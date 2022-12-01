جنبلاط: علينا التنبه فمشروع الفتنة الذي تخطط له “إسرائيل” لا يزال موجودا

قال رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط “علينا أن ننتبه الى المستقبل لأن مشروع الفتنة الذي تخطط له إسرائيل لا يزال موجودا”، وشدد على أن “دروز فلسطين هم جزء من الشعب الفلسطيني”، واضاف “لذلك، كنا قمنا بجهود في الماضي وستستمر بقدر ما نملك، ونحذر من الانخراط في الجيش الاسرائيلي وندعو لعدم التطوع فيه”.

كلام جنبلاط جاء الخميس خلال استقباله وفدا فلسطينيا برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة فتح عزام الأحمد، حيث تم التشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على خط القضية الفلسطينية، وقال جنبلاط “الطريق طويل، وقُدّر علينا أن نورثه للأجيال المقبلة”، وتابع “المأساة الفلسطينية والتآمر بدأ منذ مئة عام وقد يستمر لعشرات من السنوات، لكن علينا الاستمرار بالنضال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام