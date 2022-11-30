قرار قضائي بختم خزانات البداوي بالشمعِ الاحمر

عَلِمَ مراسلنا في الشمال انَ قراراً قضائياً صدرَ بختمِ خزاناتِ البداوي بالشمعِ الاحمر في اطارِ التحقيقِ بالسرقاتِ المتكررةِ لكمياتٍ كبيرةٍ من المحروقاتِ منها اضافةً الى توقيفِ عددٍ من المتهمينَ بذلك. التفاصيل مع مراسلنا فادي منصور:
عَلِمَ مراسلنا في الشمال انَ قراراً قضائياً صدرَ بختمِ خزاناتِ البداوي بالشمعِ الاحمر في اطارِ التحقيقِ بالسرقاتِ المتكررةِ لكمياتٍ كبيرةٍ من المحروقاتِ منها اضافةً الى توقيفِ عددٍ من المتهمينَ بذلك. التفاصيل مع مراسلنا فادي منصور:
قطع محتجون طريق المنية الدولي شمال لبنان الاثنين في الإتجاهين أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي. ومنع المحتجون دخول الصهاريج إلى حرم المنشآت واستلام المحروقات، إلى حين تأمين مادة المازوت للمنطقة. وذلك من أجل تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة التي توقف بعضها عن العمل أو بدأت تنفيذ برنامج تقنين قاس ...