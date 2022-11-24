بالصور | الأيام الثقافية في سورية تتجدد في دورتها لعام 2022

التراث والثقافة إلى جانب الفكر والتاريخ، مع الفن بأنواعه الراقية، كل هذه المكونات اجتمع روادها السوريون لتكوين أنشطة متنوعة لاحتفالية أيام الثقافة السورية، تحت عنوان “تراث وابداع” على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون وسط العاصمة دمشق.

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات اليوم الأول بحفل رسمي افتتحته وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، وحضره عدد كبير من المختصين بجميع مجالات الثقافة والابداع.

وتزامنت الاحتفالية بمناسبة أربعة وستين عاماً على تأسيس وزارة الثقافة السورية، وبهذه المناسبة تحدثت الوزيرة مشوح عن أهمية الثقافة والتراث في حياة السوريين على أنها الملهم بكل معاني القوة والثقافة، وأن السوريين ليسوا أسرى لماضيهم الذين يفتخرون به إنما يستلهمون منه العبر والدروس ليكون ركيزة لكل ما يمكن أن يكون في المستقبل بتعزيز ما لدى السوريين من ذخيرة ثقافية وحضارية.

كما ركزت وزيرة الثقافة السورية على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية الذي تبنى عليه ومن أجله الثقافة والحضارة، في إشارة منها على ضرورة بناء الانسان بشكل سوي وصحيح عبر تغذية الأجيال بشتى أنواع الفكر والثقافة والعلم.

الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات، أبرزها تكريم عدد من المبدعين المحليين من موسيقيين وفنانين وممثلين وقائمين على العمل الثقافي.

هذا وتستمر هذه الفعالية لمدة أربعة أيام تشمل المعارض والمنتديات والعروض الفنية من مسرحية وغنائية ودرامية، يشارك فيها عدد كبير من فئات السوريين المكونين للمحتويات الثقافية بأنواعها.









المصدر: موقع المنار